KZG gewinnt das Hallenturnier

Am Freitagvormittag fand das sechste Siegmund-Loewe-Pokalturnier im Hallenfußball der 5. Klassen statt. Sieger wurde nach einem spannenden Turnier das Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach, das alle Begegnungen gewinnen konnte.

Gekonnte Spielzüge, spannende Begegnungen, schön herausgespielte Tore und begeisterte Zuschauer in den Fanblocks: Das sechste Siegmund-Loewe-Pokalturnier war beste Werbung für den Fußballsport. Die teilnehmenden zehn Mannschaften glänzten mit starken Leistungen, Einsatzbereitschaft, tollem Kampfgeist und sehr fairer Spielweise. Bei den Spielen gab es viele knappe Entscheidungen - ein Beleg für die Spielstärke und den Kampfgeist aller Teams, deren Leistungen eng beieinander lagen. Den verdienten Turniersieg konnte schließlich das Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) Kronach mit einem hauchdünnen 1:0 gegen die ebenfalls spielstarke Mannschaft der Carl-von-Linde-Schule Kulmbach erringen.

An dem Turnier nahmen zehn Mannschaften aus den Landkreisen Kronach, Kulmbach und Lichtenfels teil. Für die Vorrunden wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppe A trafen die Siegmund-Loewe-Realschule, das Frankenwald-Gymnasium, die Gottfried-Neukam-Mittelschule, die Maximilian-von-Welsch-Realschule (alle Kronach) sowie die Carl-von-Linde-Schule Kulmbach aufeinander. In der Gruppe B machten das zweite Team der Siegmund-Loewe-Realschule, das Kaspar-Zeuß-Gymnasium (beide Kronach), die Mittelschule Küps, das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach sowie die Realschule Burgkunstadt Jagd auf Punkte und Tore.

Endplatzierungen: 1. Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach, 2. Carl-von-Linde-Realschule Kulmbach, 3. Siegmund-Loewe-Realschule Kronach, 4. Realschule Burgkunstadt, 5. Maximilian-von-Welsch-Realschule Kronach, 6. Siegmund-Loewe-Realschule (zweite Mannschaft) Kronach, 7. Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach, 8. Frankenwald-Gymnasium, 9. Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach, 10. Mittelschule Küps. hs