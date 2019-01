KZG-Fußballer schaffen es bis ins Finale

Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) Kronach belegte beim 4. Kulmbacher Hallenmasters den zweiten Platz.

In einem sehr spannenden Turnier mit neun Mannschaften aus den Landkreisen Kronach, Kulmbach und Lichtenfels ging es in der Vorrunde darum, sich in einer Dreier-Gruppe gut zu platzieren. Das KZG schaffte durch einen 3:1-Sieg gegen die Realschule Kulmbach und einen knappen 3:2-Erfolg gegen das Gymnasium Lichtenfels den ersten Platz, der somit den Startplatz für das Halbfinale sicherte. Hier ging es gegen das Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach, das von dem ehemaligen KZG- Referendar Marcel Münch betreut wurde. In einem äußerst spannenden und ausgeglichenen Spiel gelang dem KZG ein 2:1-Sieg.

Im Finale gegen das Gymnasium Burgkunstadt unterlag man deutlich mit 0:4, was aber nur kurz für Enttäuschung sorgte. Denn man hat kurzfristig etwas improvisieren müssen, da ein Feldspieler für den erkrankten Torhüter einspringen musste.

Das KZG nimmt an vielen Turnieren teil, um seinen Fußballern neue Erfahrungen zu ermöglichen. Für das kommende Schuljahr möchte sich das KZG als DFB-Stützpunktschule bewerben, um den Jugendfußball im Landkreis Kronach weiter zu fördern. Daneben läuft erstmalig ein DFB-Junior-Coach- Kurs, bei dem 21 Schüler zu jungen Trainern ausgebildet werden, die dann ihren Heimatvereinen zur Verfügung stehen. red