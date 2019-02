Kutschfahrt durchs schöne Leitschtal

Eine beschauliche Kutschfahrt durch das winterlich-idyllische Leitschtal wird wieder am Donnerstag, 7. Februar, um 11 Uhr angeboten. Unterwegs gibt es einen kleinen Imbiss und warme Getränke. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. Abfahrt ist am Tourismushaus. red