Kutschfahrt durchs Leitschtal

Eine Kutschfahrt durchs beschauliche und idyllische Leitschtal bietet am kommenden Donnerstag, 14. November, um 11 Uhr die Tourist-Information Oberes Rodachtal an. Eine Anmeldung ist unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de erforderlich. Die Kutschfahrten finden ab jetzt wieder regelmäßig um 11 Uhr statt. red