Kutschfahrt durch das schöne Leitschtal

Ab dem Tourismushaus Steinwiesen findet am Donnerstag, 29. November, ab 11 Uhr eine beschauliche Kutschfahrt durch das idyllische Leitschtal statt. Unterwegs gibt es einen kleinen Imbiss und warme Getränke. Eine Anmeldung ist erforderlich unter den Rufnummern 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red