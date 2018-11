Kutschfahrt durch das schöne Leitschtal

Auf eine beschauliche Kutschfahrt (mit Imbiss) durch das idyllische Leitschtal lädt wieder die Tourist-Information Oberes Rodachtal ein. Treffpunkt für alle Interessierten ist am kommenden Donnerstag, 22. November, um 11 Uhr am Tourismushaus in Steinwiesen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist erforderlich unter den Telefonnummern 09262/1538, 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red