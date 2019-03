Kutschfahrten Hock und Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet bieten am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr eine "Erlebnisreiche Kutschfahrt auf den Lauberberg" an. Besichtigt werden die Antoniuskapelle und das sagenumwobene Grab der Seherin Sibylle Weiss. Daneben bleibt Zeit zur Einkehr im Gasthaus. Die Tour dauert rund zweieinhalb Stunden und startet auf dem Parkplatz Aischwiese in Höchstadt. Anmeldung unter Telefon 0157/7574 3608. red