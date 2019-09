Kutschen und Gespanne in Kühlenfels

Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, findet in Kühlenfels das Turnier Fränkische Schweiz des Deutschen Traditionsfahrer-Verbands mit Pferdegespannen sowie Tandem-Anspannung, Sonderanspannungen, historischen Kutschen und gewerblichen Wagen mit Baujahr vor 1945 statt.

Das Programm startet am Freitag um 17 Uhr mit der Fahrerbesprechung und Parcoursbesichtigung. Am Samstag von 10 bis 14 Uhr ist Präsentation auf Schloss Kühlenfels und Hindernisfahren. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr die Streckenfahrt durch die Fränkische Schweiz.

Vorsicht auf den Straßen

An diesen Tagen, ganz besonders am Samstag, muss vermehrt mit Kutschen auf den Straßen um Weidenloh, Kirchenbirkig, Regenthal und Kühlenfels gerechnet werden. Mehr Infos unter www.klassikkutschen.eu. red