Kuscheltiere für guten Zweck

Im Rahmen des diesjährigen letzten Heimspiels des HSC 2000 Coburg am Samstag, 14. Dezember, gegen die DJK Rimpar Wölfe haben die Verantwortlichen des Vereins erneut eine ganz besondere Aktion geplant. In Kooperation mit der Coburger Tafel werden an diesem Tag wieder Spenden in Form von Kuscheltieren gesammelt - ein "Kuscheltorwurf". Diese werden in sozialen Projekten an bedürftige Kinder verteilt. red