Im Puppenmuseum findet am Donnerstag, 4. Juli, der nächste Kurzvortrag der Reihe "Wissen um 12" statt. Aus der Sonderausstellung "Typisch British, very deutsch. Victoria & Albert als Kulturvermittler" wird dieses Mal ein besonderes Exponat herausgegriffen: Rupert Appeltshauser, Vorsitzender der Initiative Stadtmuseum und Kurator dieses Themengebiets, erläutert die Hintergründe des Schaustücks "Volksfest in der Rosenau". Beginn ist um 12 Uhr. red