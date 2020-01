Kurzschlussreaktion mit Scherben

Ein Bewohner der Obdachlosenunterkunft warf am Sonntagnachmittag in einer Kurzschlussreaktion die Scheibe seines Zimmers ein, da er den Hergang der vorangegangenen Sachbeschädigung "überprüfen" wollte. Der Schaden beläuft sich auf circa 1400 Euro, so die Polizei Bad Kissingen. pol