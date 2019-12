Kurzschluss führt zu Auto-Brand

Eine Autobatterie sorgte am Sonntagnachmittag in Großwenkheim für einen Einsatz zweier Feuerwehren. Wie die Polizei meldet, geriet gegen 16.50 Uhr ein in einem Hof in der Straße Baumgartentor abgestellter Pkw in Brand. Die Ursache war ein Kurzschluss der Autobatterie, der zu einem Kabelbrand führte. Die Feuerwehren Großwenkheim und Kleinwenkheim löschten den Brand. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol