Kurzschluss: Feuerwehr löscht Brand

Der Anhänger eines Lkw geriet aufgrund eines Kurzschlusses der Batterie am Montagabend in der Ortsstraße "Kaulberg" in Frensdorf in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Frensdorf war vor Ort und konnte den Brand löschen. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 300 Euro. pol