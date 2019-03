Kurzprosa schreiben lernen mit der VHS

Die Volkshochschule bietet einen Workshop zum Schreiben von Kurzprosa an. Der Workshop findet am kommenden Samstag, 6. April, von 13 bis 17.30 Uhr und am Samstag, 4. Mai, von 13 bis 17.30 Uhr, in der VHS in der Rodacher Straße 2a, statt. Anmeldungen unter Telefonnummer 09261/60600 oder im Internet auf der Seite www.vhs-kronach.de. red