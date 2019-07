Kurzohr Jonas braucht Spielkameraden

Jonas ist ein circa ein bis zwei Jahre alter kastrierter Löwenköpfchen-Bock, der derzeit im Tierheim Kulmbach wohnt. Da es so alleine für ein Kaninchen weder artgerecht noch schön ist, suchen die Tierheim-Mitarbeiter nun ein Kaninchenmädchen für den hübschen Jonas. Vermittelt wird Jonas nur in großzügige Gehegehaltung mit mindestens zwei bis drei Quadratmeter Bodenfläche pro Kaninchen. Wer Interesse an dem hübschen Kurzohr hat, kann sich im Tierheim Kulmbach unter der Telefonnummer. 09221/91288 melden. Foto: Tierheim