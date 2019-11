Kurzfristige Sperrungen

An der Kreisstraße KU 13 im Ortsbereich von Neuensorg - zwischen den Anwesen Seestraße 30 und 36 auf Höhe des Abzweiges zum Pumpwerk - finden am morgigen Mittwoch von 8 bis 16 Uhr Baumfällarbeiten statt. Der Streckenabschnitt wird zu diesem Zweck für den gesamten Verkehr, also auch für Fußgänger und Radfahrer, immer wieder für jeweils längstens 15 Minuten gesperrt. red