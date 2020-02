Kurzentschlossene können sich noch einschreiben

In folgenden VHS-Kursen sind noch Plätze frei.

Forchheim: Aquapower (FO514B), ab 22. Februar von 19 bis 19.45 Uhr, zehnmal; Gymnastik und Volleyball (mit Vorkenntnissen) (FO460), ab 18. Februar von 20 bis 21.30 Uhr, 17 Mal; Aquagymnastik für Schwangere (FO509A), ab 22. Februar von 18 bis 18.45 Uhr, zehnmal; Lip- / Lymphtraining (FO485B), ab 23. Februar von 11 bis 11.45 Uhr, zwölfmal; Powerfitness (Fo490D), ab 21. Februar von 8.30 bis 9.30 Uhr, zwölfmal; Englisch: Business English, Niveau A2: emails and telephoning (2) (FO338), ab 20. Februar von 18 bis 19.30 Uhr, zehnmal; Russisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse, Niveau A1, 1. Semester (FO396), ab 18. Februar von 18 bis 19.30 Uhr, zehnmal; Zeichnen und Aquarellieren am Vormittag - für Anfänger (FO610), ab 17. Februar von 9 bis 11.15 Uhr, fünfmal; Freie Malerei - für Anfänger und Fortgeschrittene (FO615), ab 20. Februar von 19.30 bis 21.45 Uhr, sechsmal; Klöppelkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (FO642), am 17. Februar von 18 bis 21 Uhr; Gitarre für Anfänger (ab 16 Jahren) - Klassik und Liedbegleitung (FO682), ab 19. Februar von 20.30 bis 21.30 Uhr, 15 Mal.

Ebermannstadt: Englisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen, Niveau A1 (EB018), ab 18. Februar von 18 bis 19.30 Uhr, zehnmal. red