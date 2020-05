Kurze Schönheit

Leserfoto Ein über hundert Jahre alter Birnbaum in Leutenbach steht in voller Blüte. Man musste zwei Leitern zusammenbinden, um ihn abzuernten. Ein mutiger kräftiger Mann pflückte früher die Birnen mit einem über die Schultern und Rücken befestigten Ernte- oder Sacktuch. Am folgenden Tag wurden diese gut schmeckenden Birnen auf dem Markt in der Stadt verkauft. Heutzutage ist ein Ernten nicht mehr möglich. Foto: Reinhold Kraft