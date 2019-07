Am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, touchierte in der Straße "Am Zückberg" ein BMW-Fahrer beim Rangieren den VW einer 50-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Da die Fahrerin nicht vor Ort war, wurde am Auto ein entsprechender Hinweis hinterlassen, heißt es im Bericht der Polizei. pol