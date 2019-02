Kurz mal nicht aufgepasst

Insgesamt 4000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, gegen 7.45 Uhr, an der Einmündung der Staatsstraße 2430/2290 bei Aschach entstanden. Nachdem eine 49-Jährige mit ihrem Pkw verkehrsbedingt an der Einmündung angehalten hatte, fuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin auf. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei verwarnt. pol