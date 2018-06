Kurz aus dem Gemeinderat

Bauantrag

Dorferneuerung

hfm



Seine Zustimmung gab der Gemeinderat einem Bauantrag für den Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus im Gemeindeteil Mödlitz. Gleichzeitig erfolgte die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.Da der Sonnefelder Gemeindeteil Neues am Brand sein Wasser von der Gemeinde Schneckenlohe erhält, ergaben Überprüfungen, so der Bürgermeister, dass die in Neues festgestellten Keime nicht durch die Wasserlieferung vom Schneckenloher Hochbehälter entstanden, sondern im Hochbehälter in Neuses am Brand selbst. Deshalb kam von Sonnefeld die Anfrage, ob das Wasser in Neues am Brand direkt vom Schneckenloher Hochbehälter aus eingespeist werden könne. Der Gemeinderat stimmte diesem Wunsch zu. Das kostet Sonnefeld rund 5000 Euro.Bürgermeister Morgenroth informierte über einen Besprechungstermin am 4. Juli beim Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg, bei dem es um eine mögliche Gemeindeentwicklung oder Dorferneuerungsmaßnahmen in Schneckenlohe gehen wird. Hierzu sollte, so der Gemeinderat, danach ein Vertreter des ALE, zu einer Gemeinderatsitzung eingeladen werden.Informiert wurde der Gemeinderat auch über geplante seismische Untersuchungen im Herbst im Gemeindegebiet durch das Geozentrum Nordbayern (GZN), dem Geologischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg. Man habe festgestellt, dass die Temperatur in 1000 Metern Tiefe nicht wie üblich 30 Grad, sondern 45 Grad betrage. Die Messungen dienen dazu, einen Überblick über die Geologie des Untergrundes in der Region zu bekommen und die Ursache für die Wärmeanomalie zu verstehen. Sie sollen Infos liefern ob eine Nutzung von Tiefer Geothermie in der Region grundsätzlich möglich ist. Die Messungen bedeuten nicht, dass Tiefbohrungen durchgeführt oder Kraftwerke gebaut werden.