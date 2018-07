Kurverwaltung unternimmt Ausflug

sek



Das Team der Staatlichen Kurverwaltung im Staatsbad Bad Brückenau unternimmt am Mittwoch, 4. Juli, einen Betriebsausflug. Aus diesem Grunde ist die Gäste-Information an diesem Mittwoch nicht besetzt. In der Wandelhalle kann wie gewohnt die Heilquelle-Lounge besucht werden. Die Tageskarten sind am Kassenautomaten verfügbar.