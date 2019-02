Kurve geschnitten: 3000 Euro Schaden

Ein 44-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit seinem Mercedes die Bamberger Straße in Richtung Stadtgraben. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer kam ihm in einer Linkskurve entgegen. Beide Fahrzeuge schnitten die Kurve, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand aber ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. pol