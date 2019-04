Kurt Weber ist neues Ehrenmitglied der Sportschützen

In der Generalversammlung des SSV Lauertal Poppenlauer dankte Vorsitzender Uwe Dombrowski den aktiven Schützen sowie dem Vorstand für das Engagement im Verein. Vor allem stand die Ernennung des langjährigen Sportleiters Kurt Weber zum Ehrenmitglied auf dem Programm. Des Weiteren forderte Dombrowski die Mitglieder auf, langfristig zu planen. Absicht müsse es sein, die Existenz des Vereins über viele Jahrzehnte zu sichern, damit auch die nächsten Generationen die Schießsportanlage und das Vereinsheim der Sportschützen nutzen können. Ferner müsse es Ziel sein, die Schießstände dem neuesten Stand anzupassen, denn die Stände sind die Grundlage für die Existenz des Vereins.

Der Verein hat laut Dombrowski seine Mitgliederzahlen 2018 konstant gehalten. Einerseits verstarben einige Mitglieder, andererseits gab es eine positive Entwicklung im Hinblick auf Neuanmeldungen.

Weber nicht mehr Sportleiter

Kassier Norbert Heim legte einen positiven Kassenbericht vor, den die Kassenprüfer bestätigten. Auch der Vorstand wurde entlastet. Dombrowski merkte an, dass der Verein zwar nicht wohlhabend ist, jedoch in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten zu bedienen und die laufenden Kosten sowie kleinere Neuanschaffungen zu tragen. Er forderte die Mitglieder auf, den Wirtschaftsbetrieb weiter intensiv zu nutzen, um den Verein in den schwarzen Zahlen zu halten.

Sportleiter Kurt Weber wies auf viele sportliche Erfolge hin, unter anderem mit Platzierungen bis auf Landesebene. Im Anschluss an seinen Bericht teilte er mit, dass er nicht mehr als Sportleiter kandidieren werde.

Jeder Vorstandsposten besetzt

Wahlleiterin Silke Dombrowski und Wahlhelfer Kurt Weber waren für die Neuwahlen verantwortlich. Für die einzelnen Ämtern stellte sich jeweils ein Kandidat zur Verfügung. Die abwesenden Kandidaten hatten zuvor ihr schriftliches Einverständnis zur Wahl abgegeben.

Alle Kandidaten wurden ausnahmslos ohne Gegenstimmen gewählt, lediglich die Vorgeschlagenen enthielten sich. Der alte Vorstand wurde im Wesentlichen wieder bestätigt. Neu im Amt sind der Sportleiter Jürgen Lenhart, Bogenreferent Daniel Mader und Beisitzer Walter Bartenstein. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Uwe Dombrowski, Schützenmeister Jens Markert, zweiter Schützenmeister Harald Jung, Schriftführer Ralf Bartl, Schatzmeister Norbert Heim, Sportleiter Jürgen Lenhart, Bogenreferent Daniel Mader.

Auszeichnung für Verdienste

Als erste Amtshandlung ernannte der wiedergewählte Dombrowski Kurt Weber zum Ehrenmitglied. Außerdem zeichnete er ihn mit dem Vereinsehrenabzeichen "Für besondere Verdienste" Stufe Gold aus. Kurt Weber hat über Jahrzehnte den Verein in allen Dingen unterstützt und über einen langen Zeitraum verschiedene Ämter in der Vorstandschaft besetzt. red