Kursreihe zu Ernährungsthemen

In Kooperation mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten bietet das Mehrgenerationenhaus eine neue Kursreihe an. Die Veranstaltungen finden donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Am Donnerstag, 27. Juni, und 4. Juli, heißt es "Hallo Löffel 1 & 2 - von der Milch zum Brei. B(r)eikost - Ernährung im ersten Lebensjahr". Im Kurs werden Fragen rund um die Ernährung der Beikost und den Ernährungsplan für das erste Lebensjahr beantwortet. Viele Tipps, auch zum Bevorraten der Breie, erleichtern die Umsetzung im Alltag. Am 11. und 25. Juli folgt der Kurs "Ich erobere den Familientisch - wenn die Kleinsten mitessen" (zweiteiliger Vortrag). Alle Termine begleitet die Referentin Antje Omert, Dipl.-Oecotrophologin (Univ.). Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung: ww.weiterbildung.bayern.de, Bereich "Ernährung und Bewegung" - Junge Familien . Weitere Infos: Barbara Hein-Praag, Tel.: 09772/932 81 30. sek