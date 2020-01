Kurseelsorge zeigt Filmdrama

Die Kurseelsorge zeigt am Montag, 13. Januar, den Film "Manchester by the Sea", ein Filmdrama um Trauer und Schuld mit Hauptdarsteller Casey Affleck, der dafür 2017 den Oscar bekam. Eine Einführung und ein Gespräch nach dem Film bietet Kurseelsorger Rainer Ziegler an. Beginn ist um 15 Uhr im Kleinen Kursaal in Bad Bocklet. sek