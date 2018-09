Kurse starten

Das Herbst-/Wintersemester 2018/2019 der Volkshochschule hat in dieser Woche begonnen. Die ersten Kurse sind bereits erfolgreich gestartet. Für folgende Kurse sind aktuell noch Plätze frei: Donnerstag, 20. September, 17 Uhr, "Deutsch als Fremdsprache für Anfänger"; 18 Uhr "Englisch Grundkurs, Teil 5"; 18.30 Uhr "Deutsch als Fremdsprache A1"; 19 Uhr "Zumba"; 19 Uhr "Zumba light"; 19.30 Uhr "Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene C1"; 19.30 Uhr "Englisch Auffrischungskurs".

Freitag, 21. September: 9 Uhr "Rückengymnastik"; 17.30 Uhr "Hatha-Yoga"; 18 Uhr "PC-Grundlagenkurs".

Montag, 24. September: 16 Uhr "Kampfkunst-Koordination-Konzentration"; 17 Uhr "Italienisch ab Lektion 3"; 17 Uhr "Spanisch ab Lektion 7"; 17.30 Uhr "Porträtzeichnen"; 17.45 Uhr "Bodystyling"; 18.30 Uhr "Spanisch Konversation ab Lektion 2"; 18.30 Uhr "Beweglichkeitstraining"; 18:30 Uhr "Hilfe zur Selbsthilfe - Der sanfte Weg der Methode Dorn"; 19 Uhr "Experimentelle Techniken"; 20 Uhr "Spanisch für Anfänger".

Dienstag, 25. September: 17.30 Uhr "Stillleben - Malen mit Acrylfarben"; 19 Uhr "Feldenkrais-Methode "Bewusstheit durch Bewegung"; 19 Uhr "Reflexzonenmassage".

Mittwoch, 26. September: 17 Uhr "Spanisch für Fortgeschrittene"; 17.45 Uhr "Yoga und Meditation"; 18 Uhr "Jin Shin Jyutsu - Einführung"; 18.30 Uhr "Spanisch ab Lektion 3". Unter www.vhs-kulmbach.de ist das aktuelle Programm in einer Detailübersicht zu finden. Anmeldungen sind direkt über das Internet möglich oder schriftlich mit dem Anmeldeformular im Heft (per Mail: vhs@stadt-kulmbach.de, Fax 09221/940-349, per Post oder direkt in der VHS im Oberhacken 8 in Kulmbach). Für weitere Informationen steht das Sekretariat der VHS unter Telefon 09221/940-269 zur Verfügung. red