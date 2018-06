Kurse sind noch aufnahmefähig

sek



In Kürze bietet die Städtische Volkshochschule einige neue Kurse an, die noch aufnahmefähig sind. Am Freitag, 22. Juni, von 18 bis 21 Uhr gibt es eine "kulinarische Reise durch Franken". Ab Mittwoch, 27. Juni, kann man sich an zwei Abenden einen Überblick über die Möglichkeiten des iPhones, iPads oder iPods verschaffen. Neben der Installation von iTunes und der Synchronisation mit dem PC wird in diesem Praxisworkshop auch das Installieren von Apps behandelt. Im Kurs Nahfotografie am Freitag, 29. Juni, von 16 bis 21 Uhr erfährt man Tricks der Profis, um ein faszinierendes Makrofoto zu schießen. Am Samstag, 30. Juni, werden im Kurs "Ich entdecke mich neu - in Farbe" verschiedene Selbstportraits auf ungewohnte Art angefertigt. Zeichen- und Malkenntnisse sind nicht nötig. Interessierte können sich im Vhs-Büro, Tel.: 0971/807 12 10 oder unter www.vhs-badkissingen.de anmelden.