Kurse in der Umweltstation - von Energie-Sparen bis Wandern

Die Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig lädt zu ihren kommenden Veranstaltungen ein:

Fachsprechstunde: Energiesparen im Haushalt, 19. März, 19.30 Uhr, Seminarraum der Umweltstation Lias-Grube, Eintritt ist frei - um Anmeldung wird gebeten; Hauptversammlung des Fördervereins Umweltstation Lias-Grube, 23. März, 19.30 Uhr, Seminarraum der Umweltstation Lias-Grube; Bayern-Tour-Natur: Wanderung "Baumeister Biber und seine Wasserlandschaften", 27. März, 15 bis 17 Uhr, für Erwachsene/Familien mit Kindern, Treffpunkt: Eingang zur Biogasanlage Bammersdorf; Weidenatelier für Kids (aus Weiden einfache Kunstwerke flechten), 3. April, 14.30 bis 16.30 Uhr, für Schulkinder ab sieben Jahren; Bildervortrag "Vogel des Jahres - die Turteltaube", 16. April, 19 Uhr, für Erwachsene, Seminarraum der Umweltstation Lias-Grube, Eintritt ist frei - um Anmeldung wird gebeten; Saisoneröffnungsfest, 26. April, 14 bis 17 Uhr, für die ganze Familie, Eintritt frei. Hinweis: Soweit nicht anders angegeben, ist der Treffpunkt an der Übersichtstafel am Eingang des Freigeländes der Umweltstation und eine Anmeldung über die Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de, unter Telefon 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de erforderlich. red