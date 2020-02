Kurse im Atelier "Wandlungskunst"

Das Atelier "Wandlungskunst" in Birkenfeld und die Volkshochschule Haßberge veranstalten in den kommenden Tagen Kurse. Den Auftakt bildet ein Wochenendseminar zur "Feldenkrais-Methode", das am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr beginnt und bis Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr, dauert. Reinhard Winkler zeigt dabei Lösungen für eine schmerzfreie Bewegungsorganisation für Rücken, Hüftgelenke, Knie oder Schultern. Abendseminare folgen ab Montag, 2. März, alle zwei Monate. Weiter geht es mit dem Musikabend "Sound of Tuesday" am Dienstag, 18. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr mit Malou Ebers-pächer. Die Teilnehmer können ohne jegliche Kenntnisse in ein kreatives und intuitives Musikspiel hineinschnuppern. Spannende Instrumente stehen zur Verfügung. Anmeldungen und Informationen in der VHS-Geschäftsstelle in Haßfurt, Telefon 09521/94200, oder unter www.vhs-hassberge.de. red