Kurse für Kurzentschlossene

Fit durch den Herbst und Winter: Die Übungsleiter des TV/DJK bieten im Rahmen der Volkshochschule (VHS) Bad Kissingen und Hammelburg viele Kurse für Kinder und Erwachsene an. Etliche sind schon ausgebucht, aber laut einer Mitteilung der VHS gibt es auch noch Kurse mit freien Plätzen.

"Akrobatik für Kinder - Turnen einmal anders" startet am Donnerstag, 10. Oktober. Der kurs findet von 15 bis 16 Uhr im TV/DJK-Vereinsheim statt. Kristin Fella bringt Acht- bis Zwölfjährigen Kindern in acht Kursstunden kleine akrobatische Kunststücke bis hin zur Menschenpyramide bei.

Ein Fitnessprogramm für Männer ab 40 Jahren bietet Dieter Prinz ab Montag, 30. September an. Elemente Qi Gong und Pilates, kleine Spiele und Koordinationsübungen sollen den Spaß an der Bewegung wecken. Der Kurs beginnt am Montag, 30. September, um 20.15 Uhr in der Saaletalhalle.

Fit für die Piste und den Alltag wird man bei der Skigymnastik. Der zehnwöchige, abwechslungsreiche Fitnesskurs mit verschiedenen Trainern startet am 2. Oktober. Er findet mittwochs von 20.15 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle des Frobenius-Gymnasiums statt.

Jochen Pabst bietet einen Karate-Anfängerkurs an, der auch für Wiedereinsteiger ab 14 Jahren geeignet ist. Der Kurs findet achtmal donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr im TV/DJK-Vereinsheim statt. Start ist am 10. Oktober. Außerdem können Interessierte unter Anleitung von Jochen Pabst die traditionelle Stockkampfkunst Kobudo lernen. Der achtstündige Kurs startet am Freitag, 11. Oktober, und findet jeweils von 18.30 bis 20 Uhr im TV/DJK-Vereinsheim statt.

Wer lieber im nassen Element unterwegs ist, kann Aqua-Gymnastik mit verschiedenen Übungsleitern im Saaletalbad buchen und die Trainingszeiten frei wählen. Es werden vier Kurse angeboten, die noch Plätze frei haben. Am Montag, 7. Oktober, beginnt ein Kurs um 8 Uhr, der nächste um 15 Uhr. Ab 9. Oktober findet mittwochs ab 21 Uhr das Aqua-Training statt. Ab 10. Oktober gibt es das Aqua-Training auch donnerstags ab 20.45 Uhr.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-kisshab.de oder unter Tel.: 0971/807 12 10 möglich. sek