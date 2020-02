Kurse für angehende Imker beginnen

Ein milder Winter lässt auf frühen Brutbeginn bei den Bienen schließen. Dann wird es rasch zu eng im Bienenstock und das Schwärmen beginnt. Für manche der Anlass, mit einem eingefangenen Volk das Imkern auszuprobieren. Doch das will gut vorbereitet sein. Häufig ist die Bienenpflege mit falschen Erwartungen verknüpft, warnt Imkermeister Reinhold Burger. Die Initiative bietet daher einen Imkerkurs für Anfänger an. Los geht es mit einem Vortrag am Freitag, 3. April, von 18 bis 21 Uhr am Schillerplatz 9. Hierzu ist eine Anmeldung bis 2. April unter Telefon 0951/3094539 erbeten. Weitere Infos gibt es unter https://bienen-leben-in-bamberg.de/blib-imkerkurse/ sowie am Montag, 2. März, 19 bis 20 Uhr, im Rahmen eines Infoabends in der Weinschänke Bischofsmühle, Geyerswörthstraße 4. red