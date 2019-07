Kurse Digitalfotografie und Bildbearbeitung

Unter dem Motto "Rendezvous mit der eigenen (Digital-) Kamera" laden das Lernwerk Volkersberg und das Katholische Senioren-Forum Diözese Würzburg zu einem Kurs vom 22. bis 24. Juli ins Lernwerk Volkersberg ein. Der Kurs führt in die Geheimnisse der digitalen Fotografie ein und zeigt, wie man mit der Digitalkamera ansprechende Fotos "schießen" kann. Zu praxisnahen Übungen muss die eigene Digitalkamera mitgebracht werden. Unmittelbar im Anschluss folgt ein zweiter Kurs zum Thema Bildbearbeitung am PC vom 24. bis 26. Juli. Er beschäftigt sich mit der Frage wie man Bildkorrekturen am PC durchführen kann. Außerdem wird gezeigt, wie Bilder am PC und am Fernseher präsentiert werden können. Beide Kurse wenden sich speziell an Senioren und ältere Erwachsene. Infos und Anmeldungen beim Katholischen Senioren-Forum - Regionalstelle Schweinfurt, Tel. 09721/

702 541; Mail seniorenforum-sw@bistum-wuerzburg.de. sek