Kurse der Wasserwacht

Die Wasserwacht- Ortsgruppe Kulmbach bietet in den Sommerferien im Freibad verschiedene Prüfungsabnahmen und Lehrgänge an.

Nachfolgend die Termine: Frühschwimmabzeichen am Sonntag, 25. August, von 11 bis 14 Uhr; Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Bronze und Silber am Samstag, 10. August, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 25. August, von 11 bis 14 Uhr; Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Gold am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 14 Uhr sowie am Sonntag, 25. August, von 14 bis 17 Uhr; Schnorchelabzeichen am Samstag, 24. August, von 10 bis 15 Uhr.

Ebenso findet ab Montag, 29. Juli, ab 10 Uhr ein Lehrgang zum Erwerb des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze ab dem 12. Lebensjahr an. red