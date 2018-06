Kursbeginn: "Malen vor der Natur"

red



Für den Volkshochschul-Kurs "Malen vor der Natur" sind noch Plätze frei. Es wird unter freiem Himmel gemalt, die Dozentin hat dazu die unterschiedlichsten Objekte in der Umgebung von Stadtsteinach ausgesucht. Der Malkurs erstreckt sich über vier Abende, jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr. Beginn ist am Mittwoch, 27. Juni. Kursleiterin ist Gabriele Bujak. Treffpunkt ist in der Grund- und Mittelschule in Stadtsteinach. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09225/957823 möglich.