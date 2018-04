Kursbeginn bei der VHS verschiebt sich

sek



Der Beginn des Kurses "Buchführung für Klein- und Mittelbetriebe" an der Städtischen Volkshochschule muss verschoben werden, Kurzentschlossene können sich deshalb jetzt noch anmelden. Der Kurs gibt Einblick in das System und in grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge aus der Sicht des Rechnungswesens. Behandelt werden u. a. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Buchführung, Inventur und Inventar, Bilanz, Bestandsveränderungen in der Bilanz, Bestandskonten, Erfolgskonten, Warenkonten, Umsatzsteuerkonten. Das Seminar findet samstags von 10 bis 13 Uhr statt, nach Absprache im Kurs sind jedoch auch andere Kurszeiten möglich. Kursbeginn ist der 21. April. Anmeldung sind möglich im Büro der Volkshochschule, Tel.: 0971/807 12 10 oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de