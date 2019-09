Kursangebote der DJK Wimmelbach

Die Gymnastikabteilung der DJK Wimmelbach bietet folgende Kurse an: Pilates - Gezieltes Ganzkörpertraining aus der Körpermitte, ab 27. September von 8 bis 9 Uhr im Kindergarten in Wimmelbach; Morning-Yoga, ab 25. September von 8.30 bis 10 Uhr im Kindergarten in Wimmelbach; Bodyforming, ab 25. September um 18.45 Uhr in der Sporthalle in Hausen; Anmeldung zu allen Kursen bei Claudia Rauscher unter Telefon 09190/8648 oder E-Mail an claudiah.rauscher@web.de. Außerdem bietet die DJK noch Faszientraining (freitags von 9.15 bis 10 Uhr im Kindergarten in Wimmelbach), Pilates (montags von 18.35 bis 19.25 Uhr im Kindergarten in Wimmelbach und Yoga (montags von 19.30 bis 21 Uhr im Kindergarten in Wimmelbach an. Die drei Kurse sind schon angelaufen. Auskünfte über freie Plätze sind bei Claudia Rauscher erhältlich. red