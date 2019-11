Aufseß 08.11.2019

Kurs zur Verarbeitung von Meerestieren

Normalerweise stehen in der Lehranstalt für Fischerei des Bezirks Oberfranken in Aufseß heimische Fischarten im Mittelpunkt. Doch erstmals gibt es am Freitag, 15. November, einen Kurs zur Verarbeitung...