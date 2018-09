Kurs zur Krebsvorsorge der Brust

Die Heilungschancen von Brustkrebs liegen umso höher, je früher ein Tumor erkannt wird. Dazu findet am Dienstag, 18. September, um 16.30 Uhr im Gesundheitszentrum am Bruderwald, Buger Straße 82, ein Kurs zur Selbstuntersuchung der Brust statt. Kursleiterin Monika Bernhardt-Raquet ist Breast Care Nurse am Brustzentrum des Klinikums und zertifizierte MammaCare-Trainerin. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung unter Telefon 0951/50313500. red