Kurs zur Königinnenzucht

Der Kreisverband Imker Forchheim lädt zum Kurs Königinnenzucht ein am Samstag, 4. Mai, 16 Uhr, im Kreislehrbienenstand Lützelsdorf. H. Arndt aus Lichtenfels ist ein begeisternder Imker und der Referent an diesem Tag. Eine Anmeldung ist wünschenswert über E-Mail an w-d.s@t-online.de. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Ab 14 Uhr ist der Kreislehrbienenstand geöffnet und Eva Wolter-Roessler wird dann über "Beirätin für Frauen in der Imkerei - braucht es das wirklich?" berichten. red