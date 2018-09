Kurs zur Förderung der Rückengesundheit

Die Volkshochschule Burkardroth bietet ab Mittwoch, 12. September, einen Kurs "Die neue Rückenschule" nach den Richtlinien der Konföderation der deutschen Rückenschulen an. Hauptziel des Kurses, der an zehn Abenden in der Schule in Stangenroth stattfindet, ist die Förderung der Rückengesundheit und Prävention der Chronifizierung von Rückenschmerzen. Der Einsteigerkurs findet von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr und der Aufbaukurs von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Burkardroth unter Tel.: 09734/910 123 entgegen. sek