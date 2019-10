Vom 25.bis 26. Oktober findet im Lernwerk Volkersberg ein Kurs zum Thema "Stress" statt. Der Workshop soll zeigen, wie Stress entsteht und welche Auswirkungen er hat. Der richtige Umgang mit Stress und das Erkennen eigener Reaktionen in Stresssituationen sind wichtige Voraussetzungen, um in Balance zu bleiben. Die Leitung hat Jens Fischer, Systemischer Coach, Trainer und Dozent für Bildung und Sport, Mediator. Anmeldungen: Lernwerk Volkersberg, Tel. 09741/ 913 232, oder per Internet: www.lernwerk.volkersberg.de. sek