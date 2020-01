Kurs zu mehr Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstsicherheit gewinnen! Das Grundniveau wird in den frühen Lebensjahren gelernt, doch Selbstsicherheit lässt sich noch in reifen Jahren lernen. Die Schlüssel dazu liefert ein Seminar, das am 11. Januar von 9 bis 16.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3, stattfindet. Infos und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder unter Tel. 0951/519470. red