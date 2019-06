Das Lernwerk Volkersberg der Diözese Würzburg bietet am Freitag/Samstag, 28./29. Juni, einen Rhetorik-Aufbaukurs an. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Überzeugungskraft verbessern, die Wirkung ihrer Rede steigern, ein Thema schnell erfassen und für den Zuhörer attraktiv darstellen. Voraussetzung sind Grundkenntnisse in Rhetorik. Informationen und Anmeldung beim Lernwerk Volkersberg unter der Telefonnummer 09741/913232 oder per E-Mail unter lernwerk@volkersberg.de. red