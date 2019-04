Kurs über das Abenteuer Pubertät

Der Caritasverband bietet ab Dienstag, 7. Mai, erneut den fünfteiligen Elternkurs "Kess erziehen - Abenteuer Pubertät" für Eltern mit Kindern im Alter von elf bis 16 Jahren an. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Caritasverbandshaus in der Ernst-Faber-Straße 12. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 24. April, unter der Telefonnummer 09561/2472792 oder per E-Mail an: c.volkert@caritas-coburg.de erbeten. Dort gibt es auch Informationen. red