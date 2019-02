Kurs stärkt Arbeitslosen den Rücken

Die katholische Betriebsseelsorge der Erzdiözese Bamberg veranstaltet von Montag, 25. März, bis Donnerstag, 28. März, einen Kurs für Arbeitslose in der Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte Obertrubach. Es geht darum, betroffene Menschen in ihrer Situation zu stärken und zu unterstützen, durch Gespräche und Austausch sowie durch Informationen und praktische Hilfen. Anfallende Kosten werden vom Veranstalter übernommen. Einladung ergeht auch an Interessierte, die Teilnahme ist unabhängig von Ausbildung, Beruf oder Konfession. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei den Beratungsstellen für Arbeitslose in der jeweiligen Region und bei der katholischen Betriebsseelsorge unter Telefon 0951/91691-52 sowie online auf www.arbeitnehmerpastoral-bamberg.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 8. März. red