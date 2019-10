Kurs macht Kinder stark gegen Mobbing

Ab 2. November bietet der Kinderschutzbund erneut den "Stark gegen Mobbing - Selbstbehauptungskurs für mehr innere Stärke" an. An fünf Samstagen wird Kursleiter Rainer Schmee sich gemeinsam mit den Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren den Themen der Selbstwertstärkung, dem Ausbau kommunikativer und körperlicher Handlungsmöglichkeiten, dem frühzeitigem Grenzen setzen und der Förderung der Ich-Stärke widmen. Der abwechslungsreiche Kurs wird durch mehrere Ansätze und verschiedene pädagogische Elemente gestaltet. Termine sind am 2., 16., 23. und 30. November sowie am 7. Dezember immer von 10 bis 11.30 Uhr im JUZ, Margaretendamm 12a. Anmeldung beim Kinderschutzbund, Tel. 0951/28192 oder E-Mail dksb@kinderschutzbund-bamberg.de. red