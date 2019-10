Kurs lehrt die Klauenpflege beim Rind

Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Donnerstag, 14. November, von 9 bis circa 16 Uhr einen Lehrgang zum Thema "Klauenpflege beim Rind". Im theoretischen Teil werden wichtige Zusammenhänge rund um das Thema Klauengesundheit sowie die funktionelle Klauenpflege und die wichtigsten Klauenerkrankungen vorgestellt. Im Anschluss üben die Teilnehmer eigenständig an Schlachtklauen und erhalten eine Vorführung funktioneller Klauenpflege durch das Triesdorfer Rinderteam. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung über www.triesdorf.de bis Donnerstag, 7. November, erforderlich. Weitere Infos sind via E-Mail an ths@triesdorf.de oder telefonisch unter 09826/18-3002 erhältlich. red