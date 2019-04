Kurs: Internet-Seiten übersichtlich speichern

Der nächste PC-Kurs des Bündnisses für Familien und Senioren findet am Mittwoch, 24. April, ab 18.30 Uhr in der Dreiberg-Schule in Knetzgau statt. Der Kurs steht unter dem Thema "Die kostenlose Browser-Erweiterung: Group Speed Dial". Hubert Schwab erklärt, wie die Teilnehmer mit diesem Tool ihre für sie wichtigen Internet-Seiten übersichtlich speichern und diese in gruppierten Fensterplätzen immer griffbereit haben. Zum Speichern soll ein Stick mitgebracht werden. red