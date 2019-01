Kurs für Übungsleiter

Die Bayerische Sportjugend (BSJ) bietet am Samstag, 16. Februar, von 9 bis 16 Uhr eine Übungsleiterfortbildung in Hallstadt mit dem Thema "Strength and Conditioning: Athletiktraining im Breiten- und Leistungssport" an. Die Fortbildung ist als Baustein zur Laufzeitverlängerung für alle Übungsleiter-C-Lizenzen konzipiert. Die kostenpflichtige Teilnahme ist für alle Mitglieder eines BLSV-Vereins möglich. Anmeldung ist bis Samstag unter www.blsv-qualinet.de möglich. red